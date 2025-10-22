Мама семилетней девочки обратилась в прокуратуру. Установлено, что её дочь страдает редким заболеванием. Врачи федерального медицинского центра назначили несовершеннолетней исследование,

Мама семилетней девочки обратилась в прокуратуру. Установлено, что её дочь страдает редким заболеванием. Врачи федерального медицинского центра назначили несовершеннолетней исследование, которое предусмотрено стандартом оказания медицинской помощи. Минздрав Владимирской области сообщил женщине, что ожидается поставка реактивов. С января по март мама девочки надеялась, что необходимое исследование проведут, но так и не дождалась. Женщина поехала в Москву,