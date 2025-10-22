В Ижевске завершилось национальное первенство по пулевой стрельбе. Сильнейшие из юных спортсменов страны встретились в состязаниях лично-командных видов стрельбы из пневматического

В Ижевске завершилось национальное первенство по пулевой стрельбе. Сильнейшие из юных спортсменов страны встретились в состязаниях лично-командных видов стрельбы из пневматического оружия. Сборная Владимирской области вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки. В активе наших спортсменов – семь медалей: шесть золотых и одна серебряная. Две золотые награды и одну серебряную завоевала Ева Мелентьева, два золота – у