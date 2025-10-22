За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 8 123 человека.

Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Показатель заболеваемости понизился на 11,3% по сравнению с предыдущей неделей, региональное управление Роспотребнадзора.За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 8 123 человека по области, из них 2 079 – в городе Владимире. Снижение заболеваемости зафиксировано во всех возрастных группах.Лабораторные исследования показали, что в циркулирующих вирусах доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, в частности, риновирусы. Вирусы гриппа на прошедшей неделе не выявлены.Кроме того, в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю было лабораторно подтверждено 112 случаев, что на 18,3% меньше, чем неделей ранее. Большинство случаев (92,9%) протекало в форме ОРВИ.Управление Роспотребнадзора напоминает, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация, поскольку она позволяет сформировать специфический иммунитет и избежать серьезных осложнений. Оптимальное время для прививок — период с сентября по ноябрь.Жители Владимирской области могут вакцинироваться против гриппа в поликлинике по месту жительства. Дополнительно организованы пункты вакцинации в общественных местах:ТК «Ивановские мануфактуры» (г. Владимир, ул. Куйбышева, 16, 2 этаж) – по вторникам и четвергам с 8:00 до 14:00 (до конца октября).ТЦ Восток – по субботам с 10:00 до 12:00.Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.