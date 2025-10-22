Местный житель размещал комментарии под чужими постами в социальной сети ВКонтакте. Его высказывания дискредитировали российскую армию и специальную военную операцию, сообщает

Местный житель размещал комментарии под чужими постами в социальной сети ВКонтакте. Его высказывания дискредитировали российскую армию и специальную военную операцию, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Местный житель размещал к различным постам в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе публичные комментарии, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации