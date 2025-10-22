Соответствующую информацию озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Министерство финансов России утвердило проект бюджета на следующий год, предусматривающий индексацию пенсий, социальных выплат и зарплат отдельным категориям граждан. Соответствующую информацию озвучил министр финансов Антон Силуанов.Так, страховые пенсии увеличат на 7,6% с учетом темпов инфляции и динамики зарплат. Средние пенсионные выплаты достигнут отметки примерно в 27 тысяч рублей к концу следующего года. Ветераны и инвалиды получат прибавку в размере 6,8%.Минимальная зарплата повысится до 27 тысяч рублей, приближаясь к целевым показателям президента — довести минимальный заработок россиян до 35 тысяч рублей к концу десятилетия.