Телеведущая Ксения Собчак посетила гламурную вечеринку. Знаменитость продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру и роскошный наряд.

ТелеведущаяКсения Собчак посетила гламурную вечеринку. Знаменитость продемонстрировалапоклонникам шикарную фигуру и роскошный наряд.личном микроблоге Собчак опубликовала отчет с торжества. Она выложила коллаж издвух фото, на котором позирует в облагающем платье молочного цвета.Нарядсидел на Ксении как влитой. Фасон изделия подчеркивал осиную талию звезды, позволялпродемонстрировать завистницам и сплетницам отличный пресс и по-девичьиаккуратные плечи.Фанаты Ксении пришли в восторг от нежногообраза любимицы. В комментариях к публикации звезду осыпали комплиментами. Особовнимательные отметили, что под платьем, на роскошном теле знаменитости, нетбелья."Ксения,Вы бесподобны! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Умная стильная красивая женщина", "ВЕЛИКОЛЕПНО 😎😍!!!", "Богиня ⭐️👏👏", "Ишь чо удумала)) хороша чертовка😍", "Платье огонь, правда с бельем его не наденешь)))","Ни когда не видела вас такой восхитительно – нежной! Образ,Платье – блеск! Поздравляю !", "Очень люблюКсюшу!!!Она настоящая. Не притворяется, не лицемерит, непрогибается!!!!Эталонный журналист и политик!!!Я разделяю Ее взгляды на многиевещи !!!", – слагали хвалебные оды интернет-обыватели.Примечательно,что злопыхатели тоже не дремали, они принялись критиковать телеведущую, приписываяей недостатки, мол, тощая, а грудь даже под микроскопом не найти."Что общего у Собчак иБузовой? Две доски))", "лошадь красивое животное,а это гиена", "Глиста","На сперматозоид похожа.😂🤣🤣", "Ужасныйвид!!😢😢😢", – не унимались недоброжелатели. Примечательно, что завистники Собчак оказались в меньшинстве.