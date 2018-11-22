В сельском здравоохранении теперь на 11-ть специалистов больше. Привлекли их по областной программе Земский фельдшер.

В сельском здравоохранении теперь на 11-ть специалистов больше. Привлекли их по областной программе "Земский фельдшер". Медики будут работать в ФАПах Киржачского, Меленковского, Ковровского, Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, и Александровского районов. Как сообщает пресс-служба Белого Дома, по программе «Земский фельдшер» специалисты среднего звена в возрасте до 40 лет получили по 500 тысяч рублей. При этом фельдшеры взяли на себя обязательства отработать в ФАПах не менее пяти лет.