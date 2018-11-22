Ставропольский филиал «Ростелекома» разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в университет», которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision. Олимпиада проводится среди учащихся 1–11 классов по ряду предметов школьной программы. Победители по ее итогам получат возможность бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО.

Ставропольский филиал Ростелекома разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады Кандидат в университет, которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision. Олимпиада проводится среди учащихся 1–11 классов по ряду предметов школьной программы. Победители по ее итогам получат возможность бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО. Соответствующее соглашение было подписано представителями организаций сегодня в Москве. Интернет-портал олимпиады будет запущен 5 декабря 2018 года.Директор Ставропольского филиала ПАО Ростелеком Роман Завязкин: При разработке онлайн платформы для олимпиады учтены лучшие современные практики и технологии. Работа над совершенствованием сайта продолжается. В ближайшее время будет подключена визуальная онлайн-аналитика, которая позволит отслеживать изменения по всем направлениям тестирования.Созданный специалистами Ростелекома сайт предусматривает широкий набор функций и возможностей, среди которых информационно-образовательные разделы, личные кабинеты, встроенная система оплаты и многое другое. Интернет-ресурс позволяет пройти онлайн-тестирование в заданное организаторами время. Гибкая и динамическая логика, используемая при формировании тестовых вопросов, позволяет избежать мошенничества при прохождении теста, а безопасный доступ исключает взлом системы злоумышленниками. Организаторы планируют расширить географию участников странами СНГ.Ростелеком вышел за рамки отрасли телекоммуникаций и благодаря новой политике реализует социально-значимые проекты в различных областях, от государственного сектора до медицины и образования. Недавно мы запустили онлайн-проект Ростелеком-Лицей, имеющий широкий набор функций для повышения уровня школьных знаний и подготовки к поступлению в вузы. Логичным развитием нашей деятельности по цифровизации образовательной сферы стало участие в проекте Кандидат в университет. Уверен, что мы с партнерами переведем процесс поступления в вузы на более современный и качественный уровень, — заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала Юг ПАО Ростелеком Денис Лысов.Ростелеком предоставляет организаторам олимпиады серверные мощности, высокоскоростные каналы связи и прочие инструменты для технического сопровождения проекта.Ректор МГИМО, профессор, академик РАН Анатолий Торкунов отметил: Идея интернет-тестирования потенциальных абитуриентов для МГИМО была актуальна всегда, а сегодня проект гармонично вписывается в общую стратегию цифровизации университета. Онлайн-формат предоставляет равные возможности - вне зависимости от места жительства. В партнерстве со школой Eurovision и при технической поддержке Ростелекома нам удалось создать необходимую для этого платформу. Уверен, что проект будет пользоваться популярностью, особенно, у ребят в российских регионах.Олимпиада Кандидат в университет охватывает основные школьные дисциплины, такие как английский язык, математика, информатика, и предметы начальных классов. Проект стартовал весной 2018 года. Первые победители были приняты в МГИМО уже в этом учебном году – на лингвистический бакалавриат.* * *МИД России – один из ведущих вузов в России. В международном рейтинге QS занимает первое место в мире по трудоустройству выпускников в течение первого года после окончания. Первым в России, Восточной и Центральной Европе получил 5 звезд QS Stars. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как вуз с преподаванием самого большого количества государственных иностранных языков (53 языка).МГИМО имеет широкую сеть зарубежных партнеров – более 150 вузов и исследовательских институтов из более чем 50 стран мира. В структуру университета сегодня входят два кампуса, десять факультетов, три учебных института, лицей, колледж и Школа бизнеса.Подготовка специалистов ведется по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика.* * *Международная школа иностранных языков Evrovision – частное образовательное учреждение, является оператором масштабных образовательных проектов. На протяжении 10 лет остается безупречной площадкой для обучения и подготовки к государственным и вступительным экзаменам в лучшие вузы страны, а так же организатором детского досуга в формате образовательных выездных сессий.В портфеле заказов имеются более 30 крупных государственных и зарубежных компаний. Школа - лидер в числе реализации корпоративных образовательных услуг, ведёт обучение иностранным языкам, межкультурной коммуникации и корпоративной культуре взаимодействия в международных бизнес отношениях.С 2018 года - организатор и оператор всероссийской грантовой Олимпиады Кандидат в университет.* * *Макрорегиональный филиал Юг ПАО Ростелеком (Ростелеком – Юг) – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.Ростелеком – Юг создан в апреле 2011 года на базе ОАО ЮТК и ОАО Дагсвязьинформ после присоединения этих компаний к ПАО Ростелеком и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.