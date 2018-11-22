Актриса поделилась с поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платье с экстремальным декольте.

Актриса поделиласьс поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платьес экстремальным декольте.Рената Литвинова снялась дляобложки журнала Vogue. Актриса опубликовалачерно-белый снимок, на котором позирует в черном элегантном наряде.При этом вырез наплатье буквально до пупа. В декольте видна обнаженная грудь актрисы. Лицозвезды скрывает надвинутая на глаза шляпка, а загадочности атмосфере кадра придаетдым, окутавший фигуру Литвиновой.подписи Рената поблагодарила фотографа – известного модельера Гошу Рубчинскогои команду фотоссесии. Пользователей соцсети потряс образ артистки и ееобнаженные формы. "От красивой женщины глаз не оторвать", "Обалденски круто!", "Космос", "Соблазнительница", "Невероятнаяженщина, которая вызывает только восхищение", "Фото с ног сшибательное!" – написали поклонники Литвиновой.Отметим, сейчас РенатаЛитвинова сочетает работу в театре и кино. В октябре она раскрыла названиесвоего нового режиссерского проекта. Знаменитость снимает картину по мотивамсобственного спектакля "Северный ветер". В фильме сыграет 17-летняя дочьактрисы УльянаДобровская.