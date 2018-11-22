Актриса поделилась
с поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платье
с экстремальным декольте.
Актриса поделилась
с поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платье
с экстремальным декольте.
Рената Литвинова снялась для
обложки журнала Vogue. Актриса опубликовала
черно-белый снимок, на котором позирует в черном элегантном наряде.
При этом вырез на
платье буквально до пупа. В декольте видна обнаженная грудь актрисы. Лицо
звезды скрывает надвинутая на глаза шляпка, а загадочности атмосфере кадра придает
дым, окутавший фигуру Литвиновой.
В
подписи Рената поблагодарила фотографа – известного модельера Гошу Рубчинского
и команду фотоссесии. Пользователей соцсети потряс образ артистки и ее
обнаженные формы. "От красивой женщины глаз не оторвать", "Обалденски круто!", "Космос", "Соблазнительница", "Невероятная
женщина, которая вызывает только восхищение", "Фото с ног сшибательное!" – написали поклонники Литвиновой.
Отметим, сейчас Рената
Литвинова сочетает работу в театре и кино. В октябре она раскрыла название
своего нового режиссерского проекта. Знаменитость снимает картину по мотивам
собственного спектакля "Северный ветер". В фильме сыграет 17-летняя дочь
актрисы Ульяна
Добровская.