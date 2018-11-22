Алла Пугачева сняла пятилетних двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу, когда они играли в пиратов. А когда дети радовались найденному кладу, Примадонна задала им неожиданный вопрос.

Алла Пугачева сняла пятилетних двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу, когда они играли в пиратов. А когда дети радовались найденному кладу, Примадонна задала им неожиданный вопрос.Пока Максим Галкин гастролирует по Америке, его престарелая супруга Алла пугачева регулярно присылает ему видеоотчеты, как ведут себя их дети Гарри и Елизавета. В свою очередь, шоумен делится роликами с заинтересованной общественностью, публикуя их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."😂Пиратский репортаж из дома😂 Главная фраза в финале", – подписал ролик Максим Галкин. Видео начинается с того, что Лиза, облаченная в пирата, кричит, что они держат курс на остров Мадагаскар. И там, по сюжету, она с Гарри находит сокровища.В коробке, изображающей клад, ребята обнаружили маскарадную маску, коробку со скрепками, браслеты, буквы и многое другое. И тут Алла Пугачева спросила: "А если это все ворованное, чужое?" Лиза ответила: "Да не ворованное это ничего. Это старинный клад, который спрятали..." Но тут ее перебил Гарри: "А вдруг это и вправду ворованное и чужое?" Лиза, понизив голос, обратилась к брату: "Гаррик, давай играть, как будто не ворованное".Короткое видео вызвало восторг у фанатов. "какие же милые дети", "Браво и наши аплодисменты Алле Борисовне👏👏👏👏Какой воспитатель руководитель!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А жест руки в конце,я не могу .😄Лизочка просто чудо из чудес", "У Лизы и жесты, и интонации, и мимика большой артистки. Очень интересно наблюдать за ростом ваших деток. Ну а фраза– шедевр!!!" – высказались фанаты.Ранее Алла пугачева оказалась втянута в шумиху с ограблением. Сын личной портники Примадонны оказался преступником, на счету которого несколько квартирных краж, а также хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. К счастью, злоумышленника удалось задержать.