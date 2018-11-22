Марии Захаровой пришлось признать очевидное: официальный
представитель МИД России работает на Кремль. Признание последовало за
публикацией в Сети доказательства – фотографии Марии с премьером
Дмитрием Медведевым.
Марии Захаровой пришлось признать очевидное: официальный
представитель МИД России работает на Кремль. Признание последовало за
публикацией в Сети "доказательства" – фотографии Марии с премьером
Дмитрием Медведевым.
Появившийся в соцсетях коллаж составлен из фотографий представителя МИД и
премьер-министра. По снимком подпись: "Маша и Медвед. Агенты Кремля".
Далее сообщается, что этот факт доказан британскими учеными, а в подтверждение
рядом нарисована пробирка с британским флагом.
"Документ" пришлось опубликовать в соцсети Facebook и самой Захаровой.
"Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать",
– подписала пост Мария. Подписчики Захаровой в восторге.
Шутка Захаровой намекает на нашумевший материал The Times. Ранее
британское издание назвало мультсериал "Маша и Медведь" инструментом
мягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши
"напористый, неприятный характер", девочка "слишком решительна и
много на себя берет" – и вообще, действует "по-путински".
По мнению профессора Букингемского университета Энтони
Глиса, мультик является "инструментом в руках президента России",
напоминает . Больше британских ученых смутил эпизод, где главная героиня
предстает в фуражке пограничника, олицетворяя собой "защищающую свои
границы" Россию.
В российском посольстве в Лондоне британским ученым
посочувствовали и заметили, что в борьбе с "Машей" придется применить
дорогостоящие подходы. В частности, Великобритании надо будет создать Центр по
противодействию мультфильмам. А еще ввести санкции против всех карикатуристов.