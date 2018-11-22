Марии Захаровой пришлось признать очевидное: официальный представитель МИД России работает на Кремль. Признание последовало за публикацией в Сети доказательства – фотографии Марии с премьером Дмитрием Медведевым.

Марии Захаровой пришлось признать очевидное: официальныйпредставитель МИД России работает на Кремль. Признание последовало запубликацией в Сети "доказательства" – фотографии Марии с премьеромДмитрием Медведевым.Появившийся в соцсетях коллаж составлен из фотографий представителя МИД ипремьер-министра. По снимком подпись: "Маша и Медвед. Агенты Кремля".Далее сообщается, что этот факт доказан британскими учеными, а в подтверждениерядом нарисована пробирка с британским флагом."Документ" пришлось опубликовать в соцсети Facebook и самой Захаровой."Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать",– подписала пост Мария. Подписчики Захаровой в восторге.Шутка Захаровой намекает на нашумевший материал The Times. Ранеебританское издание назвало мультсериал "Маша и Медведь" инструментоммягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши"напористый, неприятный характер", девочка "слишком решительна имного на себя берет" – и вообще, действует "по-путински".По мнению профессора Букингемского университета ЭнтониГлиса, мультик является "инструментом в руках президента России",напоминает . Больше британских ученых смутил эпизод, где главная героиняпредстает в фуражке пограничника, олицетворяя собой "защищающую своиграницы" Россию.В российском посольстве в Лондоне британским ученымпосочувствовали и заметили, что в борьбе с "Машей" придется применитьдорогостоящие подходы. В частности, Великобритании надо будет создать Центр попротиводействию мультфильмам. А еще ввести санкции против всех карикатуристов.