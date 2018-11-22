В ночь на четверг около бельгийского города Нивель при участии 400 человек произошло столкновение манифестантов с полицией в районе нефтеперерабатывающего завода, который несколько дней блокирует движение Желтых жилетов.

В ночь на четверг около бельгийского города Нивель при участии 400 человек произошло столкновение манифестантов с полицией в районе нефтеперерабатывающего завода, который несколько дней блокирует движение "Желтых жилетов", передает "Интерфакс".По данным полиции, насчитывалось около 400 участников, на место прибыли 120 полицейских. В результате, тридцать протестующих задержаны, арестовано несколько автомобилей.Как сообщают местные СМИ, в событиях участвовало гораздо меньше "желтых жилетов" как таковых, однако было много людей, скрывавших свои лица, примкнувших к манифестантам специально для устройства беспорядков и столкновений с полицией.В стражей порядка кидали камни, железные прутья, бутылки с зажигательной смесью. С помощью лазеров экстремисты даже смогли заставить удалиться вертолет жандармерии.Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон подтвердил, что в четверг утром автомагистраль E19, связывающая Монс с Брюсселем, была закрыта в обоих направлениях. Из-за акции "желтых жилетов" оставались заблокированными на дороге около 250 грузовиков. В Эно был развернут чрезвычайный план на уровне провинции.В ходе таких столкновений был ранен телеоператор RTBF, автомобиль телеканала был разбит камнями.Перекинувшееся из Франции на Бельгию мощное движение протеста направлено против повышения цен на горючее, особенно на дизельное топливо. Во время акций его участники надевают желтые светоотражающие жилеты. Организаторы "желтых жилетов" отрицают какую-либо связь с погромщиками, однако те массово внедрились в их ряды.