В студии программы Пусть говорят Первого канала обсудили нашумевшее бракосочетание продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Друзья и родственники новоиспеченных супругов рассуждали, какие именно чувства объединили престарелых звезд.

В студии программы "Пустьговорят" Первого канала обсудили нашумевшее бракосочетание продюсера БариАлибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Друзья и родственники новоиспеченныхсупругов рассуждали, какие именно чувства объединили престарелых звезд.Приятели Бари Алибасоваотметили, что новость о свадьбе стала для них шоком. Он ни словом не обмолвилсяо предстоящем торжестве. По словам одного из приятелей знаменитости, ещенедавно продюсер говорил о скорой смерти и буквально готовил себе саван.Бари Каримович даже устроил репетицию своих похорон. Продюсер позвал всех знакомых на поминки в крематорий изаставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.На съемочной площадке появилась старшая дочь артистки АнастасияВоронина-Франсишку, которая уже много лет не разговаривает с матерью. Женщинаотметила, что узнала о новом замужестве родительницы от редакторов "Пустьговорят".Анастасия сообщила,что одобряет выбор Лидии Николаевны. "Не важно, известный человек и ли нет. Приходит момент,вырастают внуки, и как важно в этот момент иметь рядом человека", – заметила наследницазнаменитости. Также Воронина-Франсишку заявила, что готова к примирению сродительницей. Она отметила, что Бари Алибасов может помочь им наладитьобщение.А вот младшая дочь артисткиОльга Шукшина довольно эмоционально отреагировала на выбор родственницы. "Предлагаюмаме сделать фамилию Федосеева-Алибавсова. Не дотрагивайтесь до Василия Макаровича",– с гневом напала на родительницу дочь легендарного кинорежиссера ВасилияШукшина.Младшая наследницазвезды заявила, что не поддерживает связи с родительницей, так как та любиттолько среднюю дочь Марию, якобы другие дети артистке не нужны. "Я была козликомотпущения всегда, а Настя всегда была козлом отпущения. Для мама существуеттолько красавица Маша", – с гневом вспоминала Ольга.