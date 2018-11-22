В студии программы Пусть
говорят Первого канала обсудили нашумевшее бракосочетание продюсера Бари
Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Друзья и родственники новоиспеченных
супругов рассуждали, какие именно чувства объединили престарелых звезд.
В студии программы "Пусть
говорят" Первого канала обсудили нашумевшее бракосочетание продюсера Бари
Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Друзья и родственники новоиспеченных
супругов рассуждали, какие именно чувства объединили престарелых звезд.
Приятели Бари Алибасова
отметили, что новость о свадьбе стала для них шоком. Он ни словом не обмолвился
о предстоящем торжестве. По словам одного из приятелей знаменитости, еще
недавно продюсер говорил о скорой смерти и буквально готовил себе саван.
Бари Каримович даже устроил репетицию своих похорон. Продюсер позвал всех знакомых на поминки в крематорий и
заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.
На съемочной площадке появилась старшая дочь артистки Анастасия
Воронина-Франсишку, которая уже много лет не разговаривает с матерью. Женщина
отметила, что узнала о новом замужестве родительницы от редакторов "Пусть
говорят".
Анастасия сообщила,
что одобряет выбор Лидии Николаевны. "Не важно, известный человек и ли нет. Приходит момент,
вырастают внуки, и как важно в этот момент иметь рядом человека", – заметила наследница
знаменитости. Также Воронина-Франсишку заявила, что готова к примирению с
родительницей. Она отметила, что Бари Алибасов может помочь им наладить
общение.
А вот младшая дочь артистки
Ольга Шукшина довольно эмоционально отреагировала на выбор родственницы. "Предлагаю
маме сделать фамилию Федосеева-Алибавсова. Не дотрагивайтесь до Василия Макаровича",
– с гневом напала на родительницу дочь легендарного кинорежиссера Василия
Шукшина.
Младшая наследница
звезды заявила, что не поддерживает связи с родительницей, так как та любит
только среднюю дочь Марию, якобы другие дети артистке не нужны. "Я была козликом
отпущения всегда, а Настя всегда была козлом отпущения. Для мама существует
только красавица Маша", – с гневом вспоминала Ольга.