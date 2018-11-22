Главный тренер грозненского Ахмата Рашид Рахимов не исключил бойкота матча 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором его клуб на выезде сыграет с красноярским Енисеем. Встреча была перенесена в крытый манеж, что не устраивает клуб из столицы Чечни.

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов не исключил бойкота матча 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором его клуб на выезде сыграет с красноярским "Енисеем". Встреча была перенесена в крытый манеж, что не устраивает клуб из столицы Чечни."Естественно, я первый, кто выступает против игры в манеже. И не стоит ссылаться на какие-то пункты в регламенте – есть много других пунктов, по которым там в принципе нельзя играть, – признается Рахимов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Было сказано много слов о том, что проводить игры в манежах нельзя. У нас есть другие города с хорошими стадионами, где можно провести игру. Мы готовы поехать куда угодно"."Да, никто не виноват в таких погодных условиях, но ведь и без того понятно, что в декабре в Красноярске будет холодно. "Ахмат" будет писать обращение с просьбой перенести встречу в другое место. Многие в замешательстве. Будет ли бойкот, если нам скажут играть в манеже? Итоговое решение будет за клубом, но я думаю, что все возможно".Впрочем, в ответ на это в "Енисее" заявили, что летом красноярцы обращались к президенту "Ахмата" Магомеду Даудову с просьбой поменяться кругами. Однако, как сообщает "Спорт-экспресс", их просьба была проигнорирована. В "Ахмате" отрицают факт обращения к ним со стороны красноярского клуба.