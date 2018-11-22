Жена принца Гарри стала одеваться как герцогиня Кембриджская. Судя по всему, она решила прислушаться к критике королевской семьи в свой адрес.
Жена принца Гарри стала одеваться как герцогиня Кембриджская. Судя по всему, она решила прислушаться к критике королевской семьи в свой адрес.
Не секрет, что членам
монаршей династии не нравился стиль Меган. По их мнению, она одевалась, как
голливудская звезда, а не аристократка.
Последний образ герцогини
Сассекской говорит о том, что она все-таки правильно восприняла прежние претензии.
21 ноября Маркл появилась на благотворительном мероприятии в платье прямого
кроя и пальто винного цвета, будто копируя Кейт Миддлтон во время третьей
беременности.
Примечательно, что 21
ноября жена принца Уильяма тоже одела пальто похожего оттенка. Отметим, что Меган
Маркл ранее уже попадалась на подражании Кейт, выходя в свет в скромных
нарядах.
Ранее представители
королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены посетили
прием фонда Royal Foundation в Лондоне. Пользователи Сети сравнили платья
герцогинь. Для вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. А
вот Меган Маркл переборщила со своим образом, придя в наряде в глубоким
декольте. Она выбрала черное платье без бретелек и V-образным вырезом.