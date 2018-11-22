Жена принца Гарри стала одеваться как герцогиня Кембриджская. Судя по всему, она решила прислушаться к критике королевской семьи в свой адрес.

Жена принца Гарри стала одеваться как герцогиня Кембриджская. Судя по всему, она решила прислушаться к критике королевской семьи в свой адрес.Не секрет, что членаммонаршей династии не нравился стиль Меган. По их мнению, она одевалась, какголливудская звезда, а не аристократка.Последний образ герцогиниСассекской говорит о том, что она все-таки правильно восприняла прежние претензии.21 ноября Маркл появилась на благотворительном мероприятии в платье прямогокроя и пальто винного цвета, будто копируя Кейт Миддлтон во время третьейбеременности.Примечательно, что 21ноября жена принца Уильяма тоже одела пальто похожего оттенка. Отметим, что МеганМаркл ранее уже попадалась на подражании Кейт, выходя в свет в скромныхнарядах.Ранее представителикоролевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены посетилиприем фонда Royal Foundation в Лондоне. Пользователи Сети сравнили платьягерцогинь. Для вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. Авот Меган Маркл переборщила со своим образом, придя в наряде в глубокимдекольте. Она выбрала черное платье без бретелек и V-образным вырезом.