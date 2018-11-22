Актер российских сериалов Олег Куртанидзе, режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы. Однако, вместо того чтобы отправиться домой, решил поехать к дальним родственникам в Сибирь, но по дороге исчез.

Актер российских сериалов Олег Куртанидзе,режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы. Однако, вместо того чтобы отправиться домой, решил поехать к дальним родственникам в Сибирь, но по дороге исчез.Дома у артиста осталисьжена с полуторагодовалой дочкой. Родственники обратились в полицию и выяснили,что мужчина купил билет на поезд до Сибири, где у него живут дальние родственники.Также стало известно, что актер сериала "Улицы разбитых фонарей" пользовалсясвоей карточкой и совершил в разных городах восемь транзакций. Проводница узнала Куртанидзе и сообщила, что в поездке он вел себя прилично и непил.Однако ожидавшие мужчину на перроне стражи порядка так его и невстретили. Беглец вышел через другой вагон, и на этом его следы оборвались,передаетПо словам худрука театра ВладимираКоренного, проблем ничто не предвещало. Он рассказал, что Куртанидзеработал над грантовым спектаклем по Островскому "На каждого мудрецадовольно простоты". "Может быть, он встал в тупик в работе надпостановкой. Не знаю, это все область предположений", – высказался худрук.Отметим, Олег Куртанидзе приехалв Тольятти в прошлом году. До этого он снимался в ряде российских сериалов.