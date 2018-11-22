Актер российских сериалов Олег Куртанидзе, режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы и не вернулся. Он отправился в Сибирь, но по дороге исчез.

Актер российских сериалов Олег Куртанидзе,режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы и невернулся. Он отправился в Сибирь, но по дороге исчез.Дома у артиста осталисьжена с полуторагодовалой дочкой. Родственники обратились в полицию и выяснили,что мужчина купил билет на поезд до Сибири, где у него живут дальние родственники.Также стало известно, что актер "Улиц разбитых фонарей" пользовалсясвоей карточкой и совершил в разных городах восемь транзакций. Проводницапоезда узнала Куртанидзе и сообщила, что в поездке он вел себя прилично и непил.Однако ожидавшие мужчину на перроне стражи порядка так его и невстретили. Беглец вышел через другой вагон, и на этом его следы оборвались,передаетПри этом, по словам худрука театра ВладимираКоренного, проблем ничего не предвещало. Он рассказал, что Куртанидзеработал над грантовым спектаклем по Островскому "На каждого мудрецадовольно простоты". "Может быть, он встал в тупик в работе надпостановкой. Не знаю, это все область предположений", – высказался худрук.Отметим, Олег Куртанидзе приехалв Тольятти в прошлом году. До этого он снимался в ряде российских сериалов.