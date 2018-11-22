Актер российских сериалов Олег Куртанидзе,
режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы и не
вернулся. Он отправился в Сибирь, но по дороге исчез.
Актер российских сериалов Олег Куртанидзе,
режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы и не
вернулся. Он отправился в Сибирь, но по дороге исчез.
Дома у артиста остались
жена с полуторагодовалой дочкой. Родственники обратились в полицию и выяснили,
что мужчина купил билет на поезд до Сибири, где у него живут дальние родственники.
Также стало известно, что актер "Улиц разбитых фонарей" пользовался
своей карточкой и совершил в разных городах восемь транзакций. Проводница
поезда узнала Куртанидзе и сообщила, что в поездке он вел себя прилично и не
пил.
Однако ожидавшие мужчину на перроне стражи порядка так его и не
встретили. Беглец вышел через другой вагон, и на этом его следы оборвались,
передает
При этом, по словам худрука театра Владимира
Коренного, проблем ничего не предвещало. Он рассказал, что Куртанидзе
работал над грантовым спектаклем по Островскому "На каждого мудреца
довольно простоты". "Может быть, он встал в тупик в работе над
постановкой. Не знаю, это все область предположений", – высказался худрук.
Отметим, Олег Куртанидзе приехал
в Тольятти в прошлом году. До этого он снимался в ряде российских сериалов.