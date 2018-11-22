Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева недавно стала объектом обсуждений из-за яркого выступления в бюстгалтере. Оказывается, этому перфомансу есть логическое объяснение.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева недавно стала объектом обсуждений из-за яркого выступления в бюстгалтере. Оказывается, этому перфомансу есть логическое объяснение.Туктамышева рассказала, почему российские фигуристы начали раздеваться на льду во время выступлений. По словам спортсменки, всему виной климат."Вы удивляетесь, почему многие российские фигуристы раздеваются? Все очень просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, и до сих пор нет снега", – написала фигуристка в своем Twitter. У некоторых пользователей Сети подобный юмор вызвал недоумение, передает . Однако большинство подписчиков Туктамышевой поддержали кумира. "Дело не в погоде, а в том, что наши фигуристки сами по себе горячи", – поделился впечатление один из обитателей всемирной паутины.Напомним, ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-при "Кубок "Ростелекома" в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.Позже стало известно, что Туктамышева не была номинирована на национальную премию Минспорта, в отличие от ее коллеги Алины Загитовой. Всместе с последней претендентами на награду стали главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов.