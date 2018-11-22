Эвелина Бледанс выступила с заявлением относительно состояния своей третьей беременности. Популярная актриса прервала молчание, которое многие фанаты считали странным и подозрительным.

Эвелина Бледанс выступила с заявлением относительно состояния своей третьей беременности. Популярная актриса прервала молчание, которое многие фанаты считали странным и подозрительным.Эвелина Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".Многочисленные поклонники выразили слова поддержки грустной актрисе. "Жаль конечно. Очень жаль.... вы молодец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не плач дорогая, ты молодец!!", "Жаль Эвелина!!! Не расстраивайтесь, пусть сынишки вас радуют!!!!😘😍👍 Творческих успехов вам!!!", "Мы тебя очень любим и ценим, поддерживаем тебя все", "радость моя все будет хорошо, значит позже будет , но будет обязательно", – высказались поклонники.Впрочем, нашлись и такие пользователи Сети, кто убежден, что информация о третьей беременности Эвелины Бледанс не более, чем пиар. Поэтому и комментарии они оставили весьма ехидные. "Уважаемая, мы вас спрашивать не будем. Более того даже не собирались ! Вы главное сами об этом не рассказывайте, потому что большинству людей ваша половая жизнь очень надоела ! Вы же артистка, вспомните об этом. Есть что по специальности сказать ... новые роли , проекты ? А Малахова и подобных давно пора гнать из эфира в прайм-тайм.. лучше бы кино хорошее в это время запустили вместо всей этой невообразимой грязи.. гоген, эвелин , шурыгиных и прочих самозанятых ананистов выносящих и выворачивающих свою жизнь на изнанку ради дешевого пиара..", "врать людям не надо и считать из за лохов тогда и злости у людей не будет.. потому что , что посеешь то и пожнешь !", "Что не сделаешь ради шоу", – прокомментировали интернет-пользователи.Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, артистка предпочла не называть. На программе утверждалось, что процедура прошла успешно.