Более тонны нелегально добытой черной икры стоимостью порядка 50 миллионов рублей изъяли в Хабаровском крае у двух кубанских предпринимателей, планировавших поставлять деликатес на Черноморское побережье. На пути незаконного бизнеса встал СКР, обнародовавший кадры из офиса несостоявшихся поставщиков.

Более тонны нелегально добытой черной икры стоимостью порядка 50 миллионов рублей изъяли в Хабаровском крае у двух кубанских предпринимателей, планировавших поставлять деликатес на Черноморское побережье. На пути незаконного бизнеса встал СКР, обнародовавший кадры из "офиса" несостоявшихся поставщиков.По версии следователей, двое жителей Краснодарского края 1964 и 1973 годов рождения отправились в Комсомольск-на-Амуре, где сняли два гаража и установили в них морозильные камеры, а сами на арендованных лодке и УАЗе принялись объезжать промысловые районы, где скупали у рыбаков черную икру.До поставок на Кубань дело не дошло, хотя к моменту появления полицейских предприниматели заморозили уже более тонны дорогостоящего продукта. Своей вины в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов мужчины не признали и от сотрудничества со следствием отказались. Взятым под стражу подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, икра же, скорее всего, будет уничтожена.Минпромторг, "Ростех" и Центр разработки перспективных технологий в ближайшие месяцы запустит пилотный проект по маркировке черной икры и осетровых и лососевых пород рыбы с тем, чтобы поставить заслон на пути браконьеров и поставщиков контрафакта. Дело в том, что в России, по данным Росрыболовства, ежегодно продается более 250 тонн черной икры, тогда как легально производится только 40 тонн.