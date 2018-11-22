Большой инклюзивный спортивный праздник пройдет 24 ноября в Москве в преддверии декады инвалидов и в рамках Европейской баскетбольной недели Специальной олимпиады России. Об этом сообщает пресс-служба олимпиады.

Большой инклюзивный спортивный праздник пройдет 24 ноября в Москве в преддверии декады инвалидов и в рамках Европейской баскетбольной недели Специальной олимпиады России. Об этом сообщает пресс-служба олимпиады."На базе образовательного комплекса "Юго-Запад" ( Большая Черемушкинская улица, дом 17А) для школьников пройдут мастер-классы по баскетболу, которые проведет для молодых атлетов обладатель кубка России Виктор Кейру. В этот день состоится инклюзивный матч по баскетболу для атлетов с ментальными нарушениями, который станет одним из ярких событий в череде предновогодних праздников", – отмечает президент Специальной олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов.Более 50 молодых атлетов Специальной олимпиады примут участие в большом инклюзивном празднике.Специальная олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.Международное Специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет и охватывает 46 регионов. Оно активно поддерживается Министерством спорта и многими спортивными федерациями.