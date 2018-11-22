С ознакомительным визитом. Главное управление МЧС России по Владимирской области посетил временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Александр Байер.

С ознакомительным визитом. Главное управление МЧС России по Владимирской области посетил временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Александр Байер. По указанию губернатора Сипягина теперь он будет курировать на уровне региона вопросы предупреждения и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций. Александру Байеру показали Центр управления в кризисных ситуациях, который координирует работу по ликвидации происшествий и ЧС. Далее почетного гостя проводили на плац, где продемонстрированы силы и средства аварийно-спасательной службы, а также – передвижной оперативный штаб, предназначенный для работы в зоне чрезвычайных ситуаций.С руководящим составом Главного управления МЧС - Байер обсудил основные риски, которым подвержена Владимирская область. Речь шла о природных пожарах, паводковых и других неблагоприятных погодных явлениях, о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения. ВРИО вице-губернатора отметил важность тренировочных мероприятий, в ходе которых отрабатываются алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации. И значимость дежурных. От их умения правильно оценить оперативную обстановку зачастую зависит окончательный результат. Региональное управление МЧС стало одним из первых ведомств, которое посетил после своего назначения Александр Байер.