Итальянский Институт Милтона Фридмана назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина самыми популярными лидерами на планете. Итальянские специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что лидеры рейтинга думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить миру.

Итальянский Институт Милтона Фридмана назвал президентаРоссии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина самыми популярнымилидерами на планете. Итальянские специалисты провели масштабное исследование и выяснили,что лидеры рейтинга думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить миру.Первое место стабильно занимает председатель КНР. СиЦзиньпину удалось укрепить экономическую роль Китая, выполнив две задачи:повысить популярность у себя на родине и поднять собственный рейтинг в мире вомногом благодаря политике невмешательства Пекина и растущему международному влияниюКитая.Владимир Путин – на втором месте. В исследовании говорится,что он заслуженно пользуется высоким уровнем поддержки внутри России, что позволяетему сосредоточиться на внешней политике. По причине угасания идеаловглобалистской политики, уменьшения роли США в решении международных проблем ирастущих расхождений между западными странами, Путин без проблем находит в миревсе новых партнеров и союзников.Это особенно касается стран Европейского союза, гдеевроскептики, стремительно набирающие популярность в основном под вывескойтрадиционалистских или националистических идеологий, укрепляют связи ипартнерские отношения с Кремлем.Далее рейтинг выглядит так: третьюпозицию в нем занимает Дональд Трамп, на четвертом месте – Ангела Меркель.Американский президент занял высокую строчку, прежде всего, благодаря тому, чтоСША остаются самым могущественным государством в мире, хотя на международной арене сам Трамп имеетдостаточно низкий уровень одобрения своей политики.Канцлер Германии, в свою очередь, остается лидером с таким высокимуровнем одобрения по причине того, что в мире ее считают элементом стабильностии гарантом равновесия. Даже в контексте кризиса отношений между США и Россией Меркельстремится сохранить нейтралитет, избегая резких решений, которые могли быухудшить отношения со сторонами этого столкновения.Специалисты Института МилтонаФридмана пришли к выводу, что в основе выбора людей, голосующих за тех илииных политиков, лежат их заслуги перед своими странами, а уже потом международныедостижения. Яркий пример – Эммануэль Макрон (он в мировом рейтинге следует заМеркель). Французский президент как лидер глобализма имеет достаточно высокиерейтинги в мире, зато у себя на родине получает крайне низкий уровеньодобрения.Похожая история с Терезой Мэй, только ее позиции в миретакже нестабильны, как и у себя на родине. Пережив раскол внутри собственнойпартии и проявив неспособность проводить уверенную политику по линии выходастраны из Евросоюза, британский премьер столкнулась с беспрецедентным падениемпопулярности.Итальянские специалисты делают вывод, что секретпопулярности политика, решившего завоеватьрасположение своих сограждан, при этом отказавшись от стремления к хорошейоценке в мире, состоит в способности давать простые ответы и предлагать простыерешения внутренних проблем. И это в полной мере удается делать российскомупрезиденту.