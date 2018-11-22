Итальянский Институт Милтона Фридмана назвал президента
России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина самыми популярными
лидерами на планете. Итальянские специалисты провели масштабное исследование и выяснили,
что лидеры рейтинга думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить миру.
Итальянский Институт Милтона Фридмана назвал президента
России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина самыми популярными
лидерами на планете. Итальянские специалисты провели масштабное исследование и выяснили,
что лидеры рейтинга думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить миру.
Первое место стабильно занимает председатель КНР. Си
Цзиньпину удалось укрепить экономическую роль Китая, выполнив две задачи:
повысить популярность у себя на родине и поднять собственный рейтинг в мире во
многом благодаря политике невмешательства Пекина и растущему международному влиянию
Китая.
Владимир Путин – на втором месте. В исследовании говорится,
что он заслуженно пользуется высоким уровнем поддержки внутри России, что позволяет
ему сосредоточиться на внешней политике. По причине угасания идеалов
глобалистской политики, уменьшения роли США в решении международных проблем и
растущих расхождений между западными странами, Путин без проблем находит в мире
все новых партнеров и союзников.
Это особенно касается стран Европейского союза, где
евроскептики, стремительно набирающие популярность в основном под вывеской
традиционалистских или националистических идеологий, укрепляют связи и
партнерские отношения с Кремлем.
Далее рейтинг выглядит так: третью
позицию в нем занимает Дональд Трамп, на четвертом месте – Ангела Меркель.
Американский президент занял высокую строчку, прежде всего, благодаря тому, что
США остаются самым могущественным государством в мире, хотя на международной арене сам Трамп имеет
достаточно низкий уровень одобрения своей политики.
Канцлер Германии, в свою очередь, остается лидером с таким высоким
уровнем одобрения по причине того, что в мире ее считают элементом стабильности
и гарантом равновесия. Даже в контексте кризиса отношений между США и Россией Меркель
стремится сохранить нейтралитет, избегая резких решений, которые могли бы
ухудшить отношения со сторонами этого столкновения.
Специалисты Института Милтона
Фридмана пришли к выводу, что в основе выбора людей, голосующих за тех или
иных политиков, лежат их заслуги перед своими странами, а уже потом международные
достижения. Яркий пример – Эммануэль Макрон (он в мировом рейтинге следует за
Меркель). Французский президент как лидер глобализма имеет достаточно высокие
рейтинги в мире, зато у себя на родине получает крайне низкий уровень
одобрения.
Похожая история с Терезой Мэй, только ее позиции в мире
также нестабильны, как и у себя на родине. Пережив раскол внутри собственной
партии и проявив неспособность проводить уверенную политику по линии выхода
страны из Евросоюза, британский премьер столкнулась с беспрецедентным падением
популярности.
Итальянские специалисты делают вывод, что секрет
популярности политика, решившего завоевать
расположение своих сограждан, при этом отказавшись от стремления к хорошей
оценке в мире, состоит в способности давать простые ответы и предлагать простые
решения внутренних проблем. И это в полной мере удается делать российскому
президенту.