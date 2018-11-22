Железную дорогу перенесут, чтобы спасти античную усадьбу. Строители заверили, что прокладка путей в обход памятника архитектуры не затянет сдачи проекта.

Железную дорогу перенесут, чтобы спасти античнуюусадьбу. Строителизаверили, что прокладка путей в обход памятника архитектуры не затянет сдачипроекта.Античная виллапринадлежала, судя по ее размерам и обстановке, важному сановнику или даже царюдревнего государства. Речь идет об обнаруженном комплексе концу V – началу IIIвека до нашей эры. Предполагается, что хозяевами усадьбы могли быть членыдинастии царей Боспора."Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километровогоподхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре2019 года", – цитирует заместителя гендиректора по инфраструктурным проектамкомпании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина . Древнеегородище находится на пути трассы железнодорожного полотна юго-западнеепоселка Октябрьское.Напомним, ранеукраинские "эксперты" увидели на снимках из космоса опасные симптомы, из-закоторых Крымский мост, якобы, может треснуть. По их заключению, опоры переправыпросели на несколько сантиметров, а грунт под конструкцией смещается.Крымский мост – самыйдлинный в России, его протяженность составляет 19 километров. Движение поавтодорожной части моста было открытов середине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехалпрезидент России Владимир Путин.