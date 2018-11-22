Железную дорогу перенесут, чтобы спасти античную
усадьбу. Строители
заверили, что прокладка путей в обход памятника архитектуры не затянет сдачи
проекта.
Железную дорогу перенесут, чтобы спасти античную
усадьбу. Строители
заверили, что прокладка путей в обход памятника архитектуры не затянет сдачи
проекта.
Античная вилла
принадлежала, судя по ее размерам и обстановке, важному сановнику или даже царю
древнего государства. Речь идет об обнаруженном комплексе концу V – началу III
века до нашей эры. Предполагается, что хозяевами усадьбы могли быть члены
династии царей Боспора.
"Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового
подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре
2019 года", – цитирует заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам
компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина . Древнее
городище находится на пути трассы железнодорожного полотна юго-западнее
поселка Октябрьское.
Напомним, ране
украинские "эксперты" увидели на снимках из космоса опасные симптомы, из-за
которых Крымский мост, якобы, может треснуть. По их заключению, опоры переправы
просели на несколько сантиметров, а грунт под конструкцией смещается.
Крымский мост – самый
длинный в России, его протяженность составляет 19 километров. Движение по
автодорожной части моста было открыто
в середине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехал
президент России Владимир Путин.