Бывший футболист английского Арсенала и сборной Дании Никлас Бендтнер получил 50 суток ареста. Датский нападающий приговорен к тюремному сроку из-за устроенной им драки с водителем такси.

Бывший футболист английского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер получил 50 суток ареста. Датский нападающий приговорен к тюремному сроку из-за устроенной им драки с водителем такси.Суд вынес вердикт еще в начале ноября, однако у Бендтнера вместе с его адвокатами была возможность подачи апелляции, чем они и решили воспользоваться, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на BBC Sport. Однако суд остался непреклонен и оставил свое решение в силе. Теперь датчанина ожидает 50 суток домашнего ареста. Игрок будет находиться под пристальным наблюдением – на нем будет специальный датчик, отслеживающий его передвижения.Напомним, что инцидент произошел в сентябре. Тогда Бендтнер вместе со своей девушкой воспользовался услугами такси, но в итоге остался недоволен поездкой. Между ним и таксистом завязалась драка, в результате чего водителю была сломана челюсть. Позже футболист принес извинения.Отметим, что Бендтнер выступал за "Арсенал" с 2005-го по 2014-й год. Также в его активе 81 матч за сборную Дании, за которую он отличился 30-ю голами. На данный момент, он является игроком норвежского "Русенборга".