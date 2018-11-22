Бари Алибасов дал первое интервью после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер рассказал о первой брачной ночи и объяснил, почему оставил новоиспеченную жену ради мужчины.

Бари Алибасов дал первое интервью после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер рассказал о первой брачной ночи и объяснил, почему оставил новоиспеченную жену ради мужчины.Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали главными ньюсмейкерами последних дней после того, как стало известно о свадьбе 71-летнего продюсера и 80-летней актрисы. На бестактные вопросы о первой брачной ночи Бари ответил коротко: "Наша первая брачная ночь была 20 лет назад у меня в квартире после, кстати сказать, пьянки, посвященной открытию "Кинотавра".Тем не менее, после пары дней вместе Алибасов и Федосеева-Шукшина расстались. "Только что приехал от нее домой. Двое суток не был. И то – приехал только потому, что у меня здесь есть еще одна равноценная любовь. Это – мужчина. Да! Его зовут Чуча. Это мой кот. Я, конечно, вывалил ему корм, воду налил, прежде чем уехал, но на душе все равно было неспокойно, сжималось все. Пришел, кличу: "Киса, киса", – а ему по барабану", – цитирует Бари Алибасова "Московский комсомолец".Впрочем, продюсер весьма неоднозначно ответил на вопрос, будут ли они с супругой жить на одной территории. "Мы уже сегодня пожили на одной жилплощади. И не только сегодня. Но у каждого, конечно, и свое пространство остается. Мы же не глупые слюнявые романтические юнцы, мы все-таки взрослые разумные и опытные люди", – объяснил продюсер.Алибасов рассыпался в комплиментах новоиспеченной супруге. По его словам, 80-летняя артистка "уникальный человек". Продюсер по достоинству оценил ее интеллект, коммуникативность "абсолютную" толерантность и дружелюбие."Она очень проникновенная. У нее нет врагов среди подруг! И кто нас только ни подталкивал к тому, чтобы мы, наконец, после стольких лет оформили наши отношения "подобающим" образом", – сообщил Алибасов. При этом он отметил, что ему с артисткой очень комфортно.