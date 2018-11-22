Уголовные дела возбуждены в отношении жителей Владимира и Собинки.

В конце октября текущего года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району, находившимися на маршруте патрулирования, на автодороге «Собинка-Лакинск» был остановлен мопед под управлением 41-летнего жителя города Собинка. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения инспекторов подтвердили результаты проведенного освидетельствования.Аналогичный факт был задокументирован инспекторами ДПС, несущими службу в селе Семеновское Собинского района. Полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 59-летнего жителя города Владимира, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.В ходе проверок было установлено, что ранее оба водителя уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.В настоящее время в отношении подозреваемых отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения! В случае употребления спиртных напитков, воспользуйтесь услугами такси или пассажирским транспортом.