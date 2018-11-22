Действующий обладатель трофея футбольной Лиги чемпионов мадридский Реал отказался от борьбы за лидера сборной Бразилии Неймара. Президент Королевского клуба прислушался к мнению фанатов, которые не хотят видеть в Реале экс-игрока Барселоны.

Действующий обладатель трофея футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал" отказался от борьбы за лидера сборной Бразилии Неймара. Президент "Королевского клуба" прислушался к мнению фанатов, которые не хотят видеть в "Реале" экс-игрока "Барселоны".Неймар в прошлом году перешел из "Барсы" во французский "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 млн евро. Однако в дальнейшем, как сообщали источники из окружения бразильца, он пожалел о переходе и хотел вернуться в Испанию. При этом на игрока претендовали и его прежний клуб, и "Реал".И вот первое лицо "сливочных" Флоретино Перес, как сообщает испанская Mundo Deportivo, не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя ранее считалось, что бразилец был одной из главных трансферных целей мадридистов. Одной из главных причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером болельщиков "Реала".