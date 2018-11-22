Станислав Садальский прокомментировал сенсационную свадьбу престарелых Бари алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По мнению популярного актера, их бракосочетание – фейк.

Станислав Садальский прокомментировал сенсационную свадьбу престарелых Бари алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По мнению популярного актера, их бракосочетание – фейк.Шумиха вокруг свадьбы Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжается. Не остался в стороне и актер Станислав Садальский, который регулярно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram комментирует различные яркие события в стране и мире.Артист опубликовал фотографию со свадьбы продюсера и актрисы, на которой 80-летняя Федосеева-Шукшина нежно целует Алибасова. "😃ФЕЙК....... Алибасов слывет знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка))))) Пусть развлекаются и нам не скучно:) Ждем с нетерпением НТВ, это надо все обсудить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – категорично заявил Садальский.Многочисленные подписчики сделали вывод, что под "Максимкой" подразумевается популярный телеведущий, юморист, шоумен Максим Галкин. Не раз своих постах Станислав Садальский проходился по нему. Почему артист так реагирует на шутника, неизвестно.Фанаты неоднозначно отнеслись к высказыванию Садальского. "Мне кажется, они в таком возрасте, когда можно делать все, что угодно!!!", "Взрослые люди шутят и прикалываются ????", "А почему шутка? Почему не может быть правдой?", "Сначала удивилась, потом думаю, что сколько бы мы не прожили, мы хотели бы для себя лучшей жизни.Пусть все в этом мире будут счастлиаы, негатива и так хватает в жизни", "Молодцы, интерес к себе повысили, скоро к Малахову придут", – высказались пользователи Сети.Напомним, новость о том, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой, появилась 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы.