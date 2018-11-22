При этом они должны проработать в ФАПах не менее 5-ти лет

При этом они должны проработать в ФАПах не менее 5-ти летВ этом году благодаря программе «Земский фельдшер» в сельское здравоохранение 33-го региона пришло 11 специалистов среднего звена.3 фельдшера устроились в ФАПы в деревнях Новоселово, Савино и Ельцы Киржачского района, 2 фельдшера – в деревени Данилово и Большой Приклон Меленковского района. Ещё двое – в ФАПы посёлка Первомайский и деревни Аксениха Ковровского района. На одного фельдшера больше стало в ФАПах села Черкутино Собинского района, поселка Коняево Судогодского района, поселка Тасинский Гусь-Хрустального района и деревни Лобково Александровского района.По этой программе специалисты среднего звена в возрасте до 40 лет получают выплату в размере 500 тысяч рублей. При этом фельдшеры должны проработать в ФАПах не менее 5-ти лет.