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<a href="http://33live.ru/novosti/22-11-2018-gazifikaciya-suzdalskogo-rajona.html" target="_blank">Газификация Суздальского района</a> - Жители ещё одного населённого пункта в Суздальском районе получили возможность пользоваться природным газом. В деревне Воронцово ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод.