В Белом доме прошло совещание, посвященное юбилею города-музея

В Белом доме прошло совещание, посвященное юбилею города-музеяВладимир Сипягин провел совещание, где говорили о подготовке к празднованию 1000-летия Суздаля. Согласно Указу Владимира Путина, солидную дату город-музей будет отмечать в 2024 году.Глава суздальской администрации Сергей Сахаров рассказал о реализованных проектах благоустройства. В Суздале построили котельную водозаборных сооружений стоимостью более 6 миллионов рублей, возвели блочно-модульную котельную за 60 миллионов.В 10-ти общественных местах подключили беспроводной интернет. Также в городе заменили 485 устаревших светильников. Кроме того, Глобальный экологический Фонд выделил 12 миллионов рублей на архитектурно-художественную подсветку трёх памятников зодчества.В Суздале отремонтировали Центра культуры и досуга, оборудовали там современный кинозал, построили несколько спортивных площадок и стадион «Строитель» с комфортными раздевалками, сетями электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.В мае этого года проект «Развитие и благоустройство Зарядья» победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил премию в размере 50 миллионов рублей. Реализовывать его начнут уже в следующем году.На совещании обсудили и проблемы Суздаля. Прежде всего, городу нужна реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение платных парковок, расселение Келейного корпуса Ризоположенского монастыря, очистка реки Каменки, а также реконструкция нескольких пустующих помещений в Торговых рядах.Губернатор поручил проработать отдельные вопросы, непосредственно касающиеся реконструкции города.