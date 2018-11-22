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<a href="http://33live.ru/novosti/22-11-2018-gradostroitelnye-polnomochiya-vernuli-gorodu.html" target="_blank">Градостроительные полномочия вернули городу</a> - Кто лучше распорядится градостроительными полномочиями? Этот вопрос сегодня решали на очередном заседании ЗакСобрания области. Обсуждался законопроект о возвращении градостроительных полномочий муниципалитетам. Напомним, сейчас определять землю под строительство может только областная власть. Кто поддержал законопроект, а кто был против, расскажем далее.