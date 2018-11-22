Кто лучше распорядится градостроительными полномочиями? Этот вопрос сегодня решали на очередном заседании ЗакСобрания области. Обсуждался законопроект о возвращении градостроительных полномочий муниципалитетам. Напомним, сейчас определять землю под строительство может только областная власть. Кто поддержал законопроект, а кто был против, расскажем далее.
Кто лучше распорядится градостроительными полномочиями? Этот вопрос сегодня решали на очередном заседании ЗакСобрания области. Обсуждался законопроект о возвращении градостроительных полномочий муниципалитетам. Напомним, сейчас определять землю под строительство может только областная власть. Кто поддержал законопроект, а кто был против, расскажем далее.
Градостроительные полномочия в ведении области чуть больше года, а у муниципальных чиновников претензий к работе региональных властей уже накопилось много. Без нужной экспертизы напротив Казанской церкви выдали разрешение на строительство многоэтажного дома. С разрешения департамента строительства в Перекопском городке должно появиться высотное жилое здание, которое, по сути, уничтожит единственный благоустроенный сквер в военном городке.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Вы выдали за это время 286 ГПЗУ, ни одно ГПЗУ не было оформлено по нормативу, и как сейчас застройщики будут это осуществлять и работать, это большой вопрос. Вы выдавали ГПЗУ, вы - это я имею в виду администрацию области, и с нарушением красных линий, и в охранных зонах. Эти ГПЗУ, нормативные базы, по закону должны были попадать к нам в течение 7 дней. Попадали они к нам с глубоким опозданием".
Областные чиновники не согласны, Максим Брусенцов, новый врио зам. губернатора убежден: у строителей претензий к областной власти нет.
Максим Брусенцов, врио зам. губернатора области: "Они сказали, что за период работы по данному направлению администрации области в лице департамента строительства, они удовлетворены работой департамента, проблем нет, и статистика, которую привели мы, показывает, что работа департамента в 2 раза эффективнее по вопросу выдачи разрешений на строительство".
Градостроительные полномочия в руки областных чиновников отдали депутаты ЗакСобрания прошлого созыва. Сегодня спикер облпарламента Владимир Киселёв признает, такой шаг был ошибкой. Прежний губернатор Светлана Орлова
долго убеждала депутатов, что за градостроительную политику должна отвечать именно региональная власть. Народные избранники закон приняли, но уже пожалели.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Сильный не тот, кто прет, а кто готов признавать свои ошибки. Я считаю, что тогда Законодательное Собрание совершило ошибку. Потому что мы неоднократно разговаривали с бывшим губернатором на эту тему, я был категорическим противником принятия изначально данных законов, но нас убедили".
Сейчас аналогичный процесс возврата полномочий муниципалитетам проходит в нескольких крупных регионах страны: Свердловской, Кемеровской, Самарской областях и Приморском крае. В нашей области вернуть градостроительные полномочия муниципалитетам предложили депутаты ЗакСобрания. Законопроект разрабатывали члены разных фракций. Для изучения вопроса создали рабочую группу, туда вошли депутаты, общественники и надзорные органы. Рабочая группа большинством голосов передачу полномочий поддержала.
Андрей Маринин, член рабочей группы ЗакСобрания области по передаче градостроительных полномочий: "У нас главным носителем власти в стране является народ. Народ делегировал данные полномочия администрации города Владимира, а конкретно депутатам, которые потом выбрали главу администрации. Область такими полномочиями главный носитель власти в нашей стране не наделял".
Антон Сидорко, зам. председателя ЗакСобрания области: "Мы последовательно выступаем за развитие органов местного самоуправления, выступаем за то, чтобы у местного самоуправления было больше полномочий. Соответственно, с финансовым подкреплением. А градостроительные полномочия закреплены в федеральном законе, это справедливо".
К тому же, передача градостроительных полномочий муниципалитетам сэкономит областному бюджету порядка 10 млн рублей каждый год. Деньги можно направить на социальную сферу. В итоге большинство депутатов законопроект поддержало. Градостроительные полномочия городу вернули.