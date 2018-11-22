Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что может продолжить свою карьеру в качестве наставника одной из национальных сборных. Специалист признался, что благодаря этому у него будет больше времени на игру в гольф.

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может продолжить свою карьеру в качестве наставника одной из национальных сборных. Специалист признался, что благодаря этому у него будет больше времени на игру в гольф."Да, в будущем я хотел бы попробовать себя в роли главного тренера национальной команды и, думаю, что рано или поздно это произойдет, – признается Гвардиола, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на The Telegraph. – Мне нравится плотный график игр в клубе, но иногда хочется иметь больше времени для игры в гольф, больше спокойствия. А на данный момент мне не до всего этого".Напомним, что Гвардиола возглавил "Сити" летом 2016 года и за это время успел привести к победам в чемпионате Англии, Суперкубке страны и Кубке английской лиги. Действующий контракт испанского специалиста с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.