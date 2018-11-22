Петру Порошенко осталось недолго наслаждаться властью, но
под конец своего президентского срока он хочет войти в историю. Глава
государства попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект,
которым предлагается закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО.
Петру Порошенко осталось недолго наслаждаться властью, но
под конец своего президентского срока он хочет войти в историю. Глава
государства попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект,
которым предлагается закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО.
Ни в одной стране мира в конституции нет ничего подобного,
но Порошенко решил выделиться и удивить весь мир. "Конституционный суд
открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно
европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и
НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно",
– написал президент у себя в Twitter.
Напомним, что после событий 2014 года в Крыму и на юго-востоке
страны, Украина отказалась от своего внеблокового статуса. В июне 2016 года
были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО
целью внешней политики страны.
При этом в Киеве забывают, что путь в Североатлантический
альянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и неурегулированные
споры с соседями.
Для того, чтобы вступить в НАТО Украине необходимо отказаться
от притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт на Донбассе. Но даже,
если это произойдет сегодня, эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать
на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Что касается Европы, то путь Украине туда тоже закрыт на
долгие годы вперед. В руководстве Евросоюза несколько раз давали понять Киеву,
что он не очень-то желанный гость в организации и предлагали для начала
разобраться со своими внутренними проблемами: победить коррупцию и навести
порядок на юго-востоке страны.