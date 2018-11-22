Петру Порошенко осталось недолго наслаждаться властью, но под конец своего президентского срока он хочет войти в историю. Глава государства попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО.

Петру Порошенко осталось недолго наслаждаться властью, нопод конец своего президентского срока он хочет войти в историю. Главагосударства попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект,которым предлагается закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО.Ни в одной стране мира в конституции нет ничего подобного,но Порошенко решил выделиться и удивить весь мир. "Конституционный судоткрыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительноевропейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС иНАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно",– написал президент у себя в Twitter.Напомним, что после событий 2014 года в Крыму и на юго-востокестраны, Украина отказалась от своего внеблокового статуса. В июне 2016 годабыли приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТОцелью внешней политики страны.При этом в Киеве забывают, что путь в Североатлантическийальянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и неурегулированныеспоры с соседями.Для того, чтобы вступить в НАТО Украине необходимо отказатьсяот притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт на Донбассе. Но даже,если это произойдет сегодня, эксперты полагают, что Киев не сможет претендоватьна членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Что касается Европы, то путь Украине туда тоже закрыт надолгие годы вперед. В руководстве Евросоюза несколько раз давали понять Киеву,что он не очень-то желанный гость в организации и предлагали для началаразобраться со своими внутренними проблемами: победить коррупцию и навестипорядок на юго-востоке страны.