Потито Стараче и Даниэле Браччиале, по ходу своей карьеры входившие в Топ-30 мирового тенниса, дисквалифицированы за участие в договорных матча. При этом Браччиале, который до этого года еще выходил на корт, наказан пожизненно за организацию договорняков.

Потито Стараче и Даниэле Браччиале, по ходу своей карьеры входившие в Топ-30 мирового тенниса, дисквалифицированы за участие в договорных матча. При этом Браччиале, который до этого года еще выходил на корт, наказан пожизненно за организацию "договорняков".Наказание бывшей 21-й ракетке мира вынесено крайне суровое: выигравший в этом году турнир в Гштааде в парном разряде Браччиале дисквалифицирован пожизненно и оштрафован на 250 тыс. долларов. Стараче, который был 27-й ракеткой мира, но не играет с 2015 года, отстранен на 10 лет и получил штраф в 100 тыс. долларов.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Браччиале и Стараче в 2015 году уже получали пожизненную дисквалификацию от федерации тенниса Италии, но затем наказние было отменено. В этот раз вердикт по делу выносила Tennis Integrity Unit – основная организация по борьбе с коррупцией в мировом теннисе.