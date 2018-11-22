Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Даниэль Скотт-Арруда была госпитализирована после получения нескольких ножевых ранений. Американская волейболистка защищала свою сестру Стефани Вэллери от разъяренного мужа.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Даниэль Скотт-Арруда была госпитализирована после получения нескольких ножевых ранений. Американская волейболистка защищала свою сестру Стефани Вэллери от разъяренного мужа.Мужчина в результате нападения на свою супругу нанес ножевые ранения, от которых она скончалась. В то же время, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на NBC Sports, сама Скотт-Арруда была ранена в руку и бедро. Ее госпитализировали и уже прооперировали. Мужчина объявлен в розыск.Напомним, что американская волейболистка в составе сборной США становилась серебряным призером Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012.