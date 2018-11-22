Самые известные женщины страны не боятся признаваться, что пользуются профессиональной помощью для достижения совершенной красоты. В том числе, и лазером.

Самые известные женщины страны не боятся признаваться, что пользуются профессиональной помощью для достижения совершенной красоты. В том числе, и лазером.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram модель, ведущая, супруга звезды "Дома-2" Александра Липового Александра Кабаева часто делится с многочисленными подписчиками секретами своей красоты и ухода за телом. И дело не только в регулярных занятиях спортом. Кабаева прибегает и к аппаратным процедурам.В частности, Александра продемонстрировала, как смело пользуется лазером. "Усссы нннадо? Нет не нннадо. Господи ,как хорошо что я нашла этот лазер 😍 как видите это не больно ) а самое главное эффективно!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – похвасталась довольная Кабаева.Ранее красотка выкладывала фото, на котором продемонстрировала красную маску на лице и специальные патчи под глазами. "А какой ты по утрам ?😆😈" – задорно интересовалась у подписчиков Александра. А еще брюнетка обожает прыгать на батуте, ведь это не только весело, но и полезно."Я не знаю что может быть лучше прыгать ,получать удовольствие и в тот же момент у тебя происходят нагрузки такие ,будто три часа в зале позанимался😭Мы решили вспомнить былое 😍 минут 20 понадобилось адаптации и мы опять начали Крутить сальтухи, падать на спины в прыжке и тд и все это за один урок) я вон всегда думала что сальто и я две разные ..ну вы поняли)" – сообщила Александра Кабаева.