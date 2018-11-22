По самым скромным подсчетам, Филипп киркоров тратит на своих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, 500 тысяч рублей в месяц. Дети ходят в престижное учебное заведение, ими занимаются несколько нянь.

По самым скромным подсчетам, Филипп киркоров тратит на своих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, 500 тысяч рублей в месяц. Дети ходят в престижное учебное заведение, ими занимаются несколько нянь.26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнится семь лет. Вначале поп-король планировал отдать детей в школу уже сейчас, однако передумал и дал детям еще год беззаботного детства. Впрочем, ребята не сидят без дела. Они посещают спортивную школу Gymnasium, которая находится неподалеку от дома.В дошкольной группе, которую посещают дети Киркорова, ребятами занимаются не воспитатели, а наставники. Пока мальчики осваивают различные единоборства, девочек обучают гимнастике. Причем преподавателями являются настоящие борцы – выпускники школы "Самбо-70" и мастера спорта.В школе есть смешанные группы. На каждую приходится по четыре преподавателя, а коллектив состоит из восьми детей. Помимо спортивных занятий, ребятам дают уроки математики, развития речи, окружающего мира, английского языка."Мы находимся в поселке Жуковка, тут у нас большая территория – два гектара леса. Детям тут раздолье. Обучение стоит 130 тысяч рублей в месяц. Это полный день: с 9.30 утра до 18.30. Мальчики занимаются единоборствами. Есть и творческие занятия: живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий", – рассказали журналистам .А еще Алла-Виктория ходит на танцы. Занятия проходят три раза в неделю. Месяц обучения стоит 8450 тысяч рублей. Из-за того, что Филипп Киркоров много работает и не может всего себя отдавать наследникам, Аллой-Викторией и Мартином занимаются няни. На двух гувернанток поп-король тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Журналисты подсчитали, что артист отдает на обучение детей как минимум 500 тысяч рублей ежемесячно.