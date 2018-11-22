Владимиро-Суздальский музей устраивает встречи с лучшими исполнителями современности

Владимиро-Суздальский музей устраивает встречи с лучшими исполнителями современностиВ рамках концертно-театрального проекта «Звезды музыкального Олимпа» Владимиро-Суздальский музей-заповедник устраивает для своих гостей встречи с лучшими исполнителями современности.Недавно на музейных площадках свое искусство представляли: выдающийся пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь и солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Международного оперного конкурса Пласидо Доминго «Опералия» Богдан Волков.И снова праздник – в Гусь-Хрустальном, в Музее хрусталя им. Мальцовых! Экспозиция размещается в Георгиевском соборе, известном своей уникальной акустикой, и потому здесь выступают самые популярные и именитые хоры, вокалисты, музыканты.24 ноября в 16:00 в Гусь-Хрустальный приедут пианист Дмитрий Майборода и скрипач Александр Майборода – молодые, но уже известные музыканты.Дмитрий Майборода – выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора В. Пясецкого). С 2016 года обучается в Мюнхенской высшей школе музыки и театра (класс профессора А. Отикера). Лауреат многочисленных всероссийских и международных детских и юношеских конкурсов: Ротари в Москве (2002), Владимира Крайнева в Харькове (Украина, 2004), «Юрмала-2004» (Латвия, I премия), «Щелкунчик» в Москве (2005, I премия), конкурса А. Наседкина в Ярославле (2005, I премия), «Весна в России» (2007, I премия в номинации «Дебют»), «Евровидение» в Вене (Австрия, 2006), «Новые имена» (2008, I премия), имени П. И. Чайковского (Южная Корея, 2009), «Посвящение Ференцу Листу» в Москве (2010, Гран-при). В 2013 году Дмитрий стал финалистом и обладателем специального приза XXV Международного фортепианного конкурса имени К. Хаскил в Веве (Швейцария). В 2017-м завоевал II премию и приз публики на 59-м Международном фортепианном конкурсе в Хаэне (Испания).Александр Майборода – выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора М. Глезаровой). Александр Майборода является лауреатом конкурса «Юные музыканты Москвы» (1998г.), «В гостях у Айвазовского» (Феодосия, Украина 2004 г.), Конкурса камерных ансамблей и струнных квартетов имени Н. Г. Рубинштейна, Международного конкурса струнных квартетов (г. Рованиеми, Финляндия 2009 г.) В 2011 г. он получил специальный приз на конкурсе скрипачей имени Ю. И. Янкелевича. Стипендиат фондов Ю. Янкелевича, В. Спивакова и «Русское исполнительское искусство», солист оркестра Большого театра России.Александр и Дмитрий Майборода выступают в лучших залах России и за рубежом.Концерт, который виртуозы дадут в Музее хрусталя им. Мальцовых, станет необычным не только для самих исполнителей, но и для тех, кто придет на встречу с искусством – слушать музыку будут дети и их родители! Программа называется «Звуки – мелодия – волшебство!».Великие композиторы разных стран и эпох и современные исполнители помогут тем, кто только начинает постигать музыкальную культуру, и кто уже давно является ее поклонником, найти ключ к гармонии. Братья Майборода долго готовили эту программу, отбирали произведения, чтобы она была понятна и близка даже самым маленьким ценителям прекрасного.В программе прозвучат 11 великих сочинений выдающихся авторов:- Ф. Шуберт - Ф. Лист. «Мельник и ручей»;- Ф. Шуберт - Ф. Лист. «Лесной царь»;- П. Чайковский. «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»;- Ф. Крейслер – С. Рахманинов. «Радость любви»;- В. А. Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано ми-минор (1 часть);- М. Вайнберг. Соната №5 (1 часть);- А. Шнитке. Соната № 1 (Финал);- К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо;- П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»;- П. Чайковский. Три пьесы из цикла «Времена года» (переложение для скрипки и фортепиано);- П. Чайковский. Три пьесы из цикла «Детский альбом» (переложение для скрипки и фортепиано).Билеты продаются во всех кассах ГВСМЗ. Стоимость билетов на концерт: взрослый – 200, детский – 100 рублей.