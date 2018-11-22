Артиста лейбла Black Star Егора Крида не пустили с гастролями в Ханты-Мансийский автономный округ. Певец отправился выступать в Северную Америку.

Артисталейбла Black Star Егора Крида не пустили с гастролями в Ханты-Мансийскийавтономный округ. Певец отправился выступать в Северную Америку.Зарубежныепоклонники встречают артиста аншлагами, тот, в свою очередь, отрабатываетгонорар. А вот фанаты Крида в Сургуте на кумира смогут полюбоваться толькочерез экраны своих гаджетов.Власти региона запретили Егору приезжать с концертоми проводить встречи с фан-клубом. Официальной причиной отказа явилось позднееуведомление местных властей о проведении шоу.Против исполнителя выступают и некоторыеобщественные деятели. Они отмечают, что обилие ненормативной лексики в песняхЕгора может навредить неокрепшим умам молодых жителей округа. Активисты ссылаютсяна закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью иразвитию".Примечательно,что концерты рэпера Элджея, тексты песенкоторого также вызывают много вопросов у властей, в городе Сургут пройдут вполном объеме. Исполнитель приедет в город уже 30 ноября. Об этом сообщает сайт Ura.ru.Межтем, в личном микроблоге артиста нет не единого поста, который бы сообщал озапрете на проведения концерта. Судя по всему, сбежавший из России Крид оченьдоволен своими выступлениями за рубежом.Отметим,что Сургут – это не первый город, который отказался принимать столичную звезду.Недавно были отменены гастроли Крида в Махачкале. Артисту поступали угрозы от сторонниковпобедителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликая потеря.В Сети разгорелся настоящий скандал.После к конфликту подключился владелец лейбла BlackStar рэпер Тимати, который призвал Хабиба прекратить нападки. Однакодело окончилось взаимными оскорблениями. Ситуацию урегулировал главаЧечни Рамзан Кадыров.