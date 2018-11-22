Артиста
лейбла Black Star Егора Крида не пустили с гастролями в Ханты-Мансийский
автономный округ. Певец отправился выступать в Северную Америку.
Артиста
лейбла Black Star Егора Крида не пустили с гастролями в Ханты-Мансийский
автономный округ. Певец отправился выступать в Северную Америку.
Зарубежные
поклонники встречают артиста аншлагами, тот, в свою очередь, отрабатывает
гонорар. А вот фанаты Крида в Сургуте на кумира смогут полюбоваться только
через экраны своих гаджетов.
Власти региона запретили Егору приезжать с концертом
и проводить встречи с фан-клубом. Официальной причиной отказа явилось позднее
уведомление местных властей о проведении шоу.
Против исполнителя выступают и некоторые
общественные деятели. Они отмечают, что обилие ненормативной лексики в песнях
Егора может навредить неокрепшим умам молодых жителей округа. Активисты ссылаются
на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".
Примечательно,
что концерты рэпера Элджея, тексты песен
которого также вызывают много вопросов у властей, в городе Сургут пройдут в
полном объеме. Исполнитель приедет в город уже 30 ноября. Об этом сообщает сайт Ura.ru.
Меж
тем, в личном микроблоге артиста нет не единого поста, который бы сообщал о
запрете на проведения концерта. Судя по всему, сбежавший из России Крид очень
доволен своими выступлениями за рубежом.
Отметим,
что Сургут – это не первый город, который отказался принимать столичную звезду.
Недавно были отменены гастроли Крида в Махачкале. Артисту поступали угрозы от сторонников
победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликая потеря.
В Сети разгорелся настоящий скандал.
После к конфликту подключился владелец лейбла Black
Star рэпер Тимати, который призвал Хабиба прекратить нападки. Однако
дело окончилось взаимными оскорблениями. Ситуацию урегулировал глава
Чечни Рамзан Кадыров.