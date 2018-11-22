Зафиксированное спутниками проседание Крымского моста будет
продолжаться. Сооружение возведено на неподходящем ландшафте, так что скоро
мост перекосится и треснет.
Зафиксированное спутниками проседание Крымского моста будет
продолжаться. Сооружение возведено на неподходящем ландшафте, так что скоро
мост перекосится и треснет.
Крымский мост никто по-настоящему не принимал – только
Владимир Путин проехал по нему на самосвале. А ведь это огромное сооружение
построено на грунте, вовсе для этого не подходящем, заявил старший научный
сотрудник Института водных проблем российской академии наук Юрий Медовар.
"Осадка она и должна быть. Она будет еще идти. Потому
что мост, когда там ехал Путин на самосвале, то его никто не принимал, как
по-настоящему принимают мосты под сосредоточенной нагрузкой. Ее не было... Там
четвертичные рыхлые породы. Из тех материалов, что мне прислали, там идет хуже,
там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются,
то это очень плохо. Будет перекос в разнонаправленных движениях", – цитирует
эксперта украинское издание "Обозреватель".
Кандидат наук уверен, что быстрая реакция российских СМИ на сообщения
о "проседании" Крымского моста свидетельствует о том, что они "попали
в точку". "Значит, раз мы так
реагируем, оперативно откликнулись, значит, что-то там серьезное
происходит", – считает привлеченный украинскими журналистами "специалист".
Эксперт, которого цитируют украинские СМИ, известен в России
как "страшный научный сотрудник". Юрий Медовар периодически публикует
на своем канале в YouTube
апокалиптические прогнозы относительно всех проектов, инициированных российской
властью. Еще до начала строительства он заявлял, что возвести
такое сооружение вообще невозможно.
Медовар рассказал, что проектировщики -
специалисты компании из Лондона – обращались к нему за советом. Однако эксперт
ничем не смог им помочь. "На что я им сказал: "Ребята, там геология.
Вы поймите, вы можете абсолютно великолепную технологию воткнуть с ноу-хау,
чего хотите, но геология там такая, при которой строить ничего нельзя", -
с прискорбием вспомнил "эксперт". Он уверен, что Крымский мост "обречен".