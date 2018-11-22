Зафиксированное спутниками проседание Крымского моста будет продолжаться. Сооружение возведено на неподходящем ландшафте, так что скоро мост перекосится и треснет.

Зафиксированное спутниками проседание Крымского моста будетпродолжаться. Сооружение возведено на неподходящем ландшафте, так что скоромост перекосится и треснет.Крымский мост никто по-настоящему не принимал – толькоВладимир Путин проехал по нему на самосвале. А ведь это огромное сооружениепостроено на грунте, вовсе для этого не подходящем, заявил старший научныйсотрудник Института водных проблем российской академии наук Юрий Медовар."Осадка она и должна быть. Она будет еще идти. Потомучто мост, когда там ехал Путин на самосвале, то его никто не принимал, какпо-настоящему принимают мосты под сосредоточенной нагрузкой. Ее не было... Тамчетвертичные рыхлые породы. Из тех материалов, что мне прислали, там идет хуже,там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются,то это очень плохо. Будет перекос в разнонаправленных движениях", – цитируетэксперта украинское издание "Обозреватель".Кандидат наук уверен, что быстрая реакция российских СМИ на сообщенияо "проседании" Крымского моста свидетельствует о том, что они "попалив точку". "Значит, раз мы такреагируем, оперативно откликнулись, значит, что-то там серьезноепроисходит", – считает привлеченный украинскими журналистами "специалист".Эксперт, которого цитируют украинские СМИ, известен в Россиикак "страшный научный сотрудник". Юрий Медовар периодически публикуетна своем канале в YouTubeапокалиптические прогнозы относительно всех проектов, инициированных российскойвластью. Еще до начала строительства он заявлял, что возвеститакое сооружение вообще невозможно.Медовар рассказал, что проектировщики -специалисты компании из Лондона – обращались к нему за советом. Однако экспертничем не смог им помочь. "На что я им сказал: "Ребята, там геология.Вы поймите, вы можете абсолютно великолепную технологию воткнуть с ноу-хау,чего хотите, но геология там такая, при которой строить ничего нельзя", -с прискорбием вспомнил "эксперт". Он уверен, что Крымский мост "обречен".