Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный
характер, а отношения Москвы и Вашингтона вконец испортились. Министр
иностранных дел Сергей Лавров призвал заокеанских партнеров к налаживанию
контактов.
Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный
характер, а отношения Москвы и Вашингтона вконец испортились. Министр
иностранных дел Сергей Лавров призвал заокеанских партнеров к налаживанию
контактов.
По мнению главы МИД, отношения Москвы и Вашингтона остаются
заложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленность
Вашингтона на санкциях приобрела параноидальный характер.
Москва по-прежнему хочет наладить отношения с Вашингтоном и всегда
открыта к сотрудничеству. Однако, как говорит Лавров, общение между нашими
странами попало в заложники к американской политической элите и разборкам в
ней. Многие политики за океаном не стесняются разыгрывать российскую карту в
своих целях, в том числе предвыборных.
В американских СМИ культивируется недоверие к России и подогреваются
русофобские настроения. "Огромный потенциал сотрудничества не
используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только
двусторонней, но и международной повестки дня", – цитирует Лаврова РИА Новости.
По его словам, Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного
партнерства с Вашингтоном. Правда, понимания того, что оно должно строиться на взаимном
уважении, у американцев пока не видно. "Мы рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне,
в конце концов, возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов России
и США, но и всего мирового сообщества", – резюмировал министр.
Отношения России и Вашингтона испортились после воссоединения
Крыма с Россией. В Штатах считают, что это произошло незаконно и под давлением
со стороны Москвы. После событий 2014 года на Украине США приняли уже более
десяти пакетов антироссийских санкций и, судя по всему, останавливаться не
собираются.