Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер, а отношения Москвы и Вашингтона вконец испортились. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал заокеанских партнеров к налаживанию контактов.

Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальныйхарактер, а отношения Москвы и Вашингтона вконец испортились. Министриностранных дел Сергей Лавров призвал заокеанских партнеров к налаживаниюконтактов.По мнению главы МИД, отношения Москвы и Вашингтона остаютсязаложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленностьВашингтона на санкциях приобрела параноидальный характер.Москва по-прежнему хочет наладить отношения с Вашингтоном и всегдаоткрыта к сотрудничеству. Однако, как говорит Лавров, общение между нашимистранами попало в заложники к американской политической элите и разборкам вней. Многие политики за океаном не стесняются разыгрывать российскую карту всвоих целях, в том числе предвыборных.В американских СМИ культивируется недоверие к России и подогреваютсярусофобские настроения. "Огромный потенциал сотрудничества неиспользуется, что тормозит решение многих насущных вопросов не толькодвусторонней, но и международной повестки дня", – цитирует Лаврова РИА Новости.По его словам, Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодногопартнерства с Вашингтоном. Правда, понимания того, что оно должно строиться на взаимномуважении, у американцев пока не видно. "Мы рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне,в конце концов, возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов Россиии США, но и всего мирового сообщества", – резюмировал министр.Отношения России и Вашингтона испортились после воссоединенияКрыма с Россией. В Штатах считают, что это произошло незаконно и под давлениемсо стороны Москвы. После событий 2014 года на Украине США приняли уже болеедесяти пакетов антироссийских санкций и, судя по всему, останавливаться несобираются.