Врио вице-губернатора поучаствовал в заседании регионального ЗакСобрания

Врио вице-губернатора поучаствовал в заседании регионального ЗакСобранияВрио вице-губернатора Максим Брусенцов поучаствовал в заседании регионального ЗакСобрания. Депутаты говорили о целесообразности передачи полномочий по предоставлению земельных участков в руки мэрии.Максим Брусенцов высказал позицию областной администрации. По его словам, с 1 июля следующего года законодательное регулирование строительства серьёзно ужесточат. Именно поэтому процесс передачи полномочий приведёт к ненужной потере времени. Важно подготовиться к предстоящим изменениям, потому что большинство областных застройщиков новым требованиям не соответствуют. Если они в итоге уйдут с рынка, это приведет к негативным последствиям для социально-экономического развития 33-го региона.«За этот год департамент строительства и архитектуры администрации области выдал 112 разрешений на строительство во Владимире, а за прошлый год мэрия выдала только 65 разрешений», –подчеркнул Максим Брусенцов.При этом Брусенцов особо выделили, что претензий к качеству выданных документов со стороны застройщиков и надзорных инстанций не поступало.Врио первого заместителя Губернатора призвал членов рабочей группы ЗС принять во внимание озвученные факты и обдумать, с какой целью могли выдвинуть инициативу о возврате городским властям земельных градостроительных полномочий, если объективных причин на это просто нет.