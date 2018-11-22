Престижные награды ежегодно присуждает Международный союз деятелей эстрадного искусства

Престижные награды ежегодно присуждает Международный союз деятелей эстрадного искусства15 ноября 2018 года в культурном центре «Московский» Санкт-Петербурга прошла II торжественная церемония вручения Национальной премии «Театр масс», соучредителем которой в номинации «Лучшие национальный праздник» ежегодно является Ассамблея народов России. Церемония была включена в официальную программу VII Международного культурного форума и Общероссийского симпозиума, посвященного 100-летию Театра масс.Престижные награды ежегодно присуждает Международный союз деятелей эстрадного искусства за достижения в области массовых форм театрального творчества.В состав жюри, председателем которого является Народный артист России Евгений Герасимов, входят известные деятели отечественной культуры: режиссеры, актеры, драматурги, музыканты, хореографы и художники.На соискание премии были выдвинуты многочисленные российские проекты: крупные театрализованные праздничные представления и концертные программы, проводимые на открытых площадках, стадионах и в больших концертных залах страны, состоявшиеся в 2017 году. В конкурсе приняли участие свыше 80 проектов из почти 40 регионов страны.Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова вручила Благодарственные письма дипломантам в номинации «Лучший национальный праздник». Победителями стали:Международный национальный фестиваль мировой музыки «Мы вместе», организатор – Краевой Дворец Дружбы «Русь» города Хабаровска.Республиканский Праздник Курая им. Гаты Сулейманова, организатор – МБУ «Городской дом культуры» города Октябрьский Республики Башкортостан.«Масленичные гуляния в Суздале-2017», организатор – Ивент-студия «Одобрино» города Видное Московской области.Региональный национальный эвенский праздник встречи Нового года «Хэбденек», организатор – ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры города Магадана.Церемония открытия IX Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Окно в небо» им. Д.К. Зеленина, организатор – Управление культуры, спорта, молодежной политики Администрации МО «Завьяловский район» Удмуртской Республики.«Масленичные гуляния с гусиными боями в Суздале» проводятся с 2004 года. В канун Прощеного Воскресения в Музее деревянного зодчества собираются и стар и млад, чтобы посмотреть на птичьи «потехи за любовь», вспомнить традиции проводов русской зимы и угоститься румяными блинами. Историческая аутентичность, национальный колорит и музейные ценности привлекают туристов со всех уголков света.