Австралийский штат Новый Южный Уэльс оказался во власти масштабной песчаной бури, которая превратила местные пейзажи в подобие марсианских хроник, сообщает News.com.au. Местный житель снял на видео приближение стихии.Полоса песчаной бури растянулась более чем на 500 километров и уже накрыла Сидней и Канберру. Глава ведомства по охране окружающей среды Ричард Брум рекомендовал пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, постараться в ближайшие дни не выходить на улицу.Причиной катаклизма метеорологи называют сильнейшую засуху, именно этим они объясняют тот факт, что пылевая буря добралась до самого побережья, хотя обычно на пути такого рода природных явлений встает Большой Водораздельный хребет.WATCH: Australia's New South Wales issues an air quality warning as a 310-mile-long #duststorm engulfs Sydney and other parts of the state pic.twitter.com/Z6PoxAQJi5— TicToc by Bloomberg (@tictoc) November 22, 2018С утра четверга в Сиднее и приморском районе Иллаварра заметно ухудшилась видимость, а сам воздух словно пожелтел. Представитель аэропорта Сиднея сообщил, что воздушная гавань из-за погодных условий закрыла одну взлетно-посадочную полосу, отметив, что пока это не привело к существенным задержкам рейсов. Впрочем, по его словам, если прогнозы синоптиков сбудутся и основные массы песка и были доберутся до города, то отмен рейсов избежать не удастся.Метеорологи признаются, что пока не могут точно сказать, наберет ли нынешняя песчаная буря размах зафиксированной в 2009 году, чья длина достигала тысячи километров, а ширина превышала 600 километров.