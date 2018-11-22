Семья экс-участницы телестройки Кристины Дерябиной поучаствовала в шоу На самом деле Дмитрия Шепелева. Родители 29-летней девушки пошли на такой шаг из-за некоего Сергея Шатохина, который стал утверждать, что является ее родным отцом.

Семья экс-участницытелестройки Кристины Дерябиной поучаствовала в шоу "На самом деле" ДмитрияШепелева. Родители 29-летней девушки пошли на такой шаг из-за некоего СергеяШатохина, который стал утверждать, что является ее родным отцом.Кристина решила расставить все точки над"i" и обратилась на программу внадежде вывести мать на чистую воду. Сама же родительница, ЛюбовьДерябина, заявляла дочке, что романов на стороне у нее не было."Кристину я увидел водной из передач. Она очень похожа на мою маму", – рассказал Шатохин напередаче. В соцсетях он нашел фото девушки с матерью и узнал ее. "Это былаЛюба. С ней мы познакомились в 1989-ом, когда я пришел из армии. Уверен в том,что Кристина моя дочь", – заявил мужчина.Мать Кристина заверила, что не помнит Сергея, но детектор лжипоказал обратное. На программе появился муж Любови Вадим Дерябин. Междусупругами возникла ссора, поскольку мужчина супруг был шокирован происходящим.Тогда Любовь Дерябина обрушилась на мужа с обвинениями. По есловам, он не обеспечивал в достаточной мере семью, и ей приходилось многоработать. А из-за накопившейся усталости женщина иногда искала утешения настороне.Однако мать звезды "Дома-2" всеже отрицала, что Шатохин – отец Кристины. Все вопросы развеял результат ДНК. Оказалось,что Вадим Дерябин – действительно настоящий биологический отец девушки. Такой финалдо слез расстроил Сергея Шатохина. Мужчина до сих пор испытывает чувства кЛюбови и очень надеялся, что Кристина – его дочь.