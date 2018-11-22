Горожанам сообщают о заметном ухудшении погоды

Горожанам сообщают о заметном ухудшении погодыВладимирцев предупреждают о заметном ухудшении погоды. С вечера 22 ноября до вечера 23 ноября прогнозируются неблагоприятные явления: метель и гололедица. Ветер северо-западный с порывами 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4... -9 °C, днём -1... -6 °C.Из-за непогоды увеличиваются риски возникновения ДТП, возникновения заторов и заносов на дорогах, обрушения конструкций и крыш ветхих зданий. Владимирское Управление гражданской защиты призывает всех водителей к предельной осторожности и осмотрительности на дорогах. Рекомендуется воздержаться от передвижения на личном автомобиле.В случае возникновения происшествий, обращайтесь к экстренным оперативным службам:пожарные и спасатели - «01»/«101»полиция - «02»/«102»скорая медицинская помощь -«03»/«103»аварийная газовая служба - «04»/«104»единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».