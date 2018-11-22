Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил журналистам, что его спортивная карьера продолжается, несмотря на то, что его возраст приблизился к критическому – спортсмену 39 лет. Но в ближайшее время он не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил журналистам, что его спортивная карьера продолжается, несмотря на то, что его возраст приблизился к критическому – спортсмену 39 лет. Но в ближайшее время он не собирается вешать перчатки на гвоздь."Я заметно соскучился по боксу в последнее время, ведь этим я занимаюсь всю свою жизнь и расстаться с делом жизни достаточно сложно, — цитирует Пакьяо издание Boxingscene. — В данный момент я не планирую прекращать выступления, буду боксировать дальше".Мэнни признался, что на пороге 40 лет довольно сложно поддерживать интенсивные тренировки: "Конечно, по сравнению с недавним временем я чаще даю себе отдых. Но это не меняет моего отношения к боксу: я хочу соревноваться".Пакьяо в последний раз выходил на ринг 15 июля 2018 года и, победив аргентинца Лукаса Матиссе, завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. В январе филиппинец проведет бой с американцем Эдрианом Бронером.