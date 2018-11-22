Придание ОЗХО функции по установлению виновных может стать поводом для применения силы против стран в обход Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Придание Организации по запрещению химического оружия обвинительной функции может стать поводом для применения силы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".По ее словам, этот нетранспарентный механизм может быть использован политически ангажированными странами."Нельзя исключать, что его выводы могут стать предлогом для применения силы в обход Совета безопасности ООН", — указала дипломат.Она подчеркнула, что ответственность за подрыв ОЗХО несут США, Великобритания и Франция. Именно они начали массированную кампанию по дезинформации и оказывали давление на другие страны. Визитной карточкой этих государств стали шантаж и ультиматумы, основанные на бездоказательных обвинениях.Захарова подтвердила готовность Москвы вместе со своими союзниками и единомышленниками "противодействовать такой деструктивной линии Запада".20 ноября ОЗХО приняла решение об увеличении бюджета организации на 2,4 миллиона евро. Деньги пойдут на создание атрибутивной группы. Без суда и следствия она будет определять виновных в применении запрещенных веществ.Против данного решения выступали Россия и Китай. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что голосованию сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран.